Москва, 27 июня, 2024, 15:33 — ИА Регнум. Контентная платформа Дзен и сервис VK Добро запустили благотворительный спортивный проект «Больше, чем игра». Об этом 27 июня сообщила ИА Регнум пресс-служба Дзен.

Владимир Федоренко/РИА Новости

Отмечается, что участники проекта смогут выиграть ценные призы от известных российских спортсменов.

Легенда смешанных боевых искусств, включённый в Зал славы UFC Хабиб Нурмагомедов, футболист Константин Тюкавин и другие звёзды предоставили уникальные предметы и рассказали свои личные истории, связанные с ними. Все средства, вырученные от проекта, будут направлены на поддержку фонда «Синдром любви», который помогает людям с синдромом Дауна заниматься творчеством, спортом, волонтерством и многим другим.

Специально для проекта был создан тематический канал на Дзен, где собран контент о главных лицах российского спорта. В проекте также приняли участие Хабиб Нурмагомедов, «СБГ ШОУ», Константин Тюкавин и Российская премьер-лига, футболист сборной России и испанского клуба «Реал Сосьедад» Арсен Захарян и сборная России по футболу.

Российская премьер-лига предоставила для проекта мяч, подписанный Константином Тюкавиным. Недавно футболист стал лучшим игроком премии Winline Герои РПЛ по итогам сезона-2023/24. Арсен Захарян также поддержал проект и оставил автограф на форме национальной сборной по футболу. Хабиб Нурмагомедов предоставил для проекта плакат со своей подписью.

Ведущий «СБГ ШОУ» Алексей Новик предоставил для акции винтажную олимпийку «Зенита» 2003 года от Umbro — тогда его тренером был легендарный Властимил Петржела. Олимпийка отсылает к первому сезону Петржелы в роли главного тренера «Зенита». Чешский специалист в 2003 году стал первым иностранным тренером в РПЛ и построил лихой, атакующий «Зенит».

Чтобы получить шанс выиграть один из лотов, необходимо сделать пожертвование от 200 рублей в пользу фонда «Синдром любви» по ссылке, а также оставить свою электронную почту. Победитель будет определен с помощью генератора случайных чисел 12 июля 2024 года в 12:00 по московскому времени.

Ранее Дзен анонсировал запуск обновлённой рубрики «Спорт» в Новостях. Теперь пользователи смогут быстро погрузиться в спортивную тематику. Они смогут получить всю информацию о предстоящих турнирах, узнать в режиме реального времени результаты прошедших матчей и быть в теме последних событий из мира спорта.

Как передавало ИА Регнум, школа авторов VK и Дзен запустили бесплатный онлайн-курс для блогеров, создающих контент в формате статей и длинных видео. Отмечается, что курс подойдёт и начинающим, и опытным авторам. Эксперты и сотрудники Дзена расскажут студентам о правилах платформы, трендах внутри Дзена, особенностях оформления материалов, подключении монетизации и работе с SEO-оптимизацией.

Опытные авторы четырёх топовых тематик, в числе которых красота и еда, расскажут о своем опыте и поделятся рабочими лайфхаками ведения каналов. Занятия на курсе начнутся 11 июня, открыта регистрация онлайн.

Платформы VK Play Live и Дзен запустили новую функции для стримеров — кросспостинг-видео, позволяющую автоматически дублировать записи стримов в блог-сервисе. Для активации этой опции нужно в настройках Дзена привязать учётную запись VK Play. Максимально доступная длительность кросспостинга — восемь часов, видео не должно занимать более 70 ГБ. Для дублирования стримов не понадобится каких-либо дополнительных действий.

Отмечается, что продублированные в Дзен видео можно будет лайкать и пересылать другим пользователям, что должно увеличить количество зрителей, которое привлечёт контент. Это поможет стримерам собрать возле себя аудиторию.

В июне 2023 года Роскомнадзор включил платформы Дзен, Rutube и стриминговый сервис Twitch в реестр социальных сетей. Этот статус обязывает площадки самостоятельно следить за размещением у себя информации, которую запрещено распространять в России.