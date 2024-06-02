Ньюарк, США, 2 июня, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом на турнире UFC 302. Их совместное фото разместил в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) менеджер российского спортсмена Али Абдель-Азиз.

Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Дональд Трамп и Хабиб Нурмагомедов

Политик и спортсмен пообщались у октагона и пожали друг другу руки.

«Трамп сказал Хабибу, что он его любимый боец всех времён», — написал промоутер.

Это было первое за полтора года появление Нурмагомедова на турнире UFC.

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Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 1 на 2 июня на этом турнире российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев досрочно победил представителя США Дастина Порье в поединке, на кону в котором стоял его титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе. В пятом, последнем раунде россиянин провёл своему оппоненту удушающий приём, чем вынудил американца капитулировать.

Эта защита чемпионского пояса UFC в лёгком весе стала для Махачева третьей подряд, всего в активе 32-летнего российского бойца 26 побед и одно поражение. Для его 35-летнего оппонента это поражение стало девятым при 30 победах и одном поединке, признанном несостоявшимся.

В январе фотографию с Хабибом Нурмагомедовым опубликовал нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд. Встреча состоялась в столице Объединённых Арабских Эмиратов. Футболист отметил, что было приятно встретить легенду в Абу-Даби. Нурмагомедов отреагировал на фотографию и оставил смайл в комментариях в виде двух поднятых вверх ладоней. Публикация собрала почти миллион лайков.