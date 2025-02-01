Эр-Рияд, 1 февраля, 2025, 22:28 — ИА Регнум. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Саид Нурмагомедов потерпел поражение — не смог победить бразильца Винисиуса Де Оливейру на турнире UFC Fight Night 250 в Эр-Рияде в Саудовской Аравии 1 февраля.

Global Look Press

Напряжение в борье длилось все три раунда и завершилось поражением дагестанца Нурмагомедова единогласным решением судей. Для него этот проигрыш стал третьим в UFC и четвертым в профессиональной карьере.

Саид не является родственником бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и его троюродного брата Умара Нурмагомедова.

Оливейра после победы над Саидом Нурмагомедовым вызвал на бой Умара Нурмагомедова.

Как сообщало ИА Регнум, 19 января на турнире UFC 311 Умар Нурмагомедов проиграл Двалишвили в поединке за титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Бой прошёл в Лос-Анджелесе. Для 34-летнего грузинского бойца победа стала 19-й в карьере, также на его счету четыре поражения. Нурмагомедов, которому 29 лет, проиграл впервые после 18 побед.

Российский боец Пётр Ян поздравил Двалишвили с победой. Он заявил, что с нетерпением ждёт поединка с грузинским спортсменом. Бывший чемпион UFC в легчайшем весе уступил Двалишвили в поединке Fight Night 221 в марте 2023 года. Бой закончился единогласным решением судей.