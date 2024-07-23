Махачкала, 23 июля, 2024, 18:47 — ИА Регнум. Федеральная служба судебных приставов возбудила против бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова исполнительное производство за неуплату налогов на сумму чуть меньше 80 млн рублей, следует, следует из банка данных службы.

Dmitry Golubovich/Global Look Press Хабиб Нурмагомедов

«Должник: Нурмагомедов Хабиб Абдулманапович. 20.09.1988. Предмет исполнения, сумма непогашенной задолженности: взыскание налогов и сборов, включая пени (кроме таможенных): 79 376 334,14 рублей», — указано в банке данных исполнительных производств.

Отмечается, что выплаты спортсмен задолжал управлению ФНС по Республике Дагестан.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июля Федеральная налоговая служба арестовала счета Нурмагомедова. СМИ тогда отмечали, что за спортсменом числится долг в размере 297 млн рублей.

Боец смешанных боевых искусств завершил карьеру в UFC в октябре 2020 года. Он провёл в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний бой состоялся осенью 2020 года, в нём Нурмагомедов победив Джастина Гэтжи (США).

31 октября 2023 года спортсмен заявил, что не изменит своего решения больше не выходить в октагон, так как для него важны иные приоритеты. Он подчеркнул, что для него решение об окончании спортивной карьеры было нелёгким, но оно было принято.