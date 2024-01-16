Москва, 16 января, 2024, 11:32 — ИА Регнум. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил, что информация о его возвращении в спорт не соответствует действительности.

РИА Новости/Антон Денисов Хабиб Нурмагомедов

«UFC 300 пройдёт без меня, как и UFC 400», — написал Нурмагомедов на своей странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Ранее американский боец Чейл Соннен сообщил, что в апреле Нурмагомедов может провести бой с чемпионом UFC в полусреднем весе Леоном Эдвардсом.

Нурмагомедов провёл свой последний бой в 2020 году. Всего на его счету 29 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 29 побед. Он был включён в Зал славы UFC.

Как сообщало ИА Регнум, 31 октября Нурмагомедов заявил, что не изменит своего решения больше не выходить в октагон, так как для него важны иные приоритеты. Он подчеркнул, что для него решение об окончании спортивной карьеры было нелёгким, но оно было принято.