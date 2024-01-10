Дубай, ОАЭ, 10 января, 2024, 21:26 — ИА Регнум. Бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе, россиянина Хабиба Нурмагомедова наградили премией премьер-министра ОАЭ и эмира Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума Creative Sports Award. Об этом 10 января сообщила пресс‑служба награды.

Максим Блинов/РИА Новости Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов

Церемония награждения состоялась в Дубае. Награду вручают людям, командам и организациям, сделавшим значительный вклад в развитие спорта как в ОАЭ, так и в мире.

«Поздравляем Хабиба Нурмагомедова с победой в 12‑й премии Мохаммеда бен Рашида Аль Мактума за достижения высокого уровня», — говорится в сообщении пресс-службы.

Награду вручают с 2009 года.

Нурмагомедову 35 лет, он завершил профессиональную карьеру в 2020 году и остался непобеждённым, одержав 29 побед и завоевав титул чемпиона в лёгком весе.

Как сообщало ИА Регнум, 9 ноября стало известно, что дагестанское село Кироваула в Кизилюртовском районе республики переименуют в село Манапкала в честь заслуженного тренера России, отца и тренера бойца ММА Хабиба Нурмагомедова — Абдулманапа Нурмагомедова. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Хабиб Нурмагомедов заявил 31 октября, что не изменит своего решения больше не выходить в октагон. Он подчеркнул, что для него решение об окончании спортивной карьеры было нелёгким, но если оно было принято — то «всё, конец».