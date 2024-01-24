Абу-Даби, 24 января, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд опубликовал в социальной сети совместную фотографию с бывшим российским бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым. Встреча состоялась в столице Объединённых Арабских Эмиратов.

Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Эрлинг Холанд и Хабиб Нурмагомедов

«Приятно встретить легенду в Абу-Даби», — прокомментировал футболист размещённый в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) снимок.

Нурмагомедов отреагировал на фотографию и оставил смайл в комментариях в виде двух поднятых вверх ладоней. Публикация собрала почти миллион лайков.

Как сообщал ИА Регнум, Нурмагомедов провёл свой последний бой в 2020 году с американцем Джастином Гэйджи. Тогда же он заявил о завершении карьеры. Всего на его счету 29 поединков в смешанных единоборствах и ни одного проигрыша. Его включили в Зал славы UFC.

31 октября Нурмагомедов заявил, что не изменит своего решения больше не выходить в октагон, так как для него важны иные приоритеты. Он подчеркнул, что для него решение об окончании спортивной карьеры было нелёгким, но оно было принято.

В январе бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Нурмагомедова наградили премией премьер-министра ОАЭ и эмира Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума Creative Sports Award. Церемония награждения состоялась в Дубае. Награду вручают людям, командам и организациям, сделавшим значительный вклад в развитие спорта как в ОАЭ, так и в мире.

Норвежский форвард английского ФК «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и игрок французского ПСЖ Килиан Мбаппе стали самыми дорогими нападающими в мире по версии интернет-портала Transfermarkt. По оценке, стоимость каждого этого футболиста составляет €180 млн.

В декабре портал составил сборную самых дорогих футболистов по итогам 2023 года. Суммарная стоимость состава из 11 игроков достигла 1,22 млрд евро. В число самых дорогих нападающих и по совпадению самых дорогих футболистов включили в том числе и центрального нападающего «Манчестер Сити» Холанда.