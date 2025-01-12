Лос-Анджелес, США, 12 января, 2025, 14:36 — ИА Регнум. Экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова сняли с самолёта до Лос-Анджелеса из-за перепалки со стюардессой. Об этом сообщило издание EssentiallySports.

Dmitry Golubovich/Global Look Press

Отмечается, что спортсмен сидел на месте возле аварийного выхода. Во время предполётных инструкций стюардесса уточнила, готов ли он будет помочь пассажирам при возникновении чрезвычайной ситуации. Нурмагомедов не смог прямо ответить на вопрос, после чего его попросили пересесть. Однако мужчина отказался покидать своё место.

Стюардесса, по утверждению очевидцев, постаралась объяснить, что не готовый оказать помощь человек не может сидеть у аварийного выхода. Она сразу уточнила, что несогласного пассажира могут вывести из самолёта. В ответ боец назвал подобные действия несправедливыми и продолжил спор.

Однако бортпроводница вызвала супервайзера аэропорта, после прихода которого спортсмен и сопровождавшие его люди покинули воздушное судно.

Как передавало ИА Регнум, в начале июля Федеральная налоговая служба (ФНС) арестовала счета Нурмагомедова. Отмечалось, что за спортсменом числится долг в размере 297 млн рублей.

В том же месяце Федеральная служба судебных приставов (ФССП) возбудила в отношении Нурмагомедова исполнительное производство за неуплату налогов на сумму чуть меньше 80 млн рублей. Выплаты спортсмен задолжал управлению ФНС по Республике Дагестан. В августе спортсмен выплатил долг в размере 302 млн рублей перед ФНС.