Вашингтон, 3 июня, 2024, 05:41 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп пообещал бывшему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову остановить войну в Палестине. Об этом политик заявил при их личной беседе 2 июня.

Дарья Драй ИА REGNUM Хабиб Нурмагомедов

Их разговор состоялся на турнире UFC в США, где Нурмагомедов был секундантом на бое. В поединке он помогал другому российскому спортсмену Исламу Махачеву, победившему американца Дастина Порье.

Трамп присутствовал в зале в качестве зрителя.

«Я знаю, вы бы остановили войну в Палестине», — сказал Нурмагомедов.

«Я остановлю это», — ответил политик.

Видеозапись их общения опубликовал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) экс-боец ММА блогер Там Хан.

Как сообщало ИА Регнумм, в октябре 2023 года Дональд Трамп заявил, что атака палестинского движения ХАМАС на Израиль стала возможна только из-за слабости США. Тогда Трамп пообещал, что в случае его избрания на пост американского президента Вашингтон прекратит помощь Палестине и будет поддерживать Израиль.

1 апреля 2024 года вышло интервью Трампа израильской газете Israel Hayom, в котором бывший президент США призвал Израиль прекратить боевые действия в секторе Газа. При этом политик отметил, что еврейское государство может вести оборонительные действия против ХАМАС.