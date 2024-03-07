Материалы с тегом «Дуглас Макгрегор»
В США признали, что на Западе недооценили мощь российской армии
Страны Запада недооценили всю мощь армии России и из-за этого в РФ теперь могут неправильно понять их действия, заявил 7 марта бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Он добавил, что странам следовало бы сейчас задуматься о последствиях обострения украинского...
7 марта 2024
В США указали на превосходство российских систем ПВО
Вооружённые силы Соединённых Штатов Америки значительно отстали от российской армии в вопросе качества систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 6 марта заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. «Россия сейчас сильнее в военной сфере, чем была за всё время с 1980-х годов. Санкции...
7 марта 2024
Офицер американской армии назвал настоящего врага США
Американцам стоит понять, что настоящий враг США сейчас находится в Вашингтоне и затягивает страну в болото. Такое мнение 5 марта высказал бывший советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в соцсети X. По словам эксперта, США необходимо прекратить вести военные...
6 марта 2024
В США обрисовали сценарий войны с Россией
В случае потенциального военного конфликта Соединённых Штатов и России подводный флот РФ может потопить корабли, которые будут перебрасывать американскую армию в Европу. Такое предположение сделал бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью на YouTube журналисту Стивену Гарднеру. По...
новость часа
3 марта 2024
В США заявили, что Украина потеряет Одессу и Харьков
Украина потеряет Харьков и Одессу в результате наступления российских военных. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью немецкому YouTube-каналу Die Weltwoche. «Они возьмут под контроль Одессу и Харьков. Это уже запланировано», — сказал Макгрегор. По его...
2 марта 2024
В США заявили, что Путин направил жёсткий сигнал Шольцу и лидерам НАТО
Предупреждение президента России Владимира Путина о том, что действия Запада во внешней политике могут перерасти в ядерный конфликт, стало жёстким посланием канцлеру Германии Олафу Шольцу и другим лидерам стран — членов НАТО. Об этом бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил в...
1 марта 2024
В США заявили о снижении числа людей, готовых исполнять приказы Зеленского
Назначение нового главком ВСУ Александра Сырского говорит о снижении числа людей, которые готовы исполнять приказы главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. «У Зеленского заканчиваются...
16 февраля 2024
В США рассказали о последствиях передачи Украине российских активов
Незаконная передача Киеву российских активов приведёт к экономическому краху Соединённых Штатов, сообщил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X. По его мнению, когда США незаконно конфискуют российские активы на 300 млрд долларов и передадут их «коррумпированному...
30 января 2024
В США дали прогноз о будущем Зеленского после украинского конфликта
Глава киевского режима Владимир Зеленский после завершения специальной военной операции может сбежать на Кипр или в Италию, где спрячется в одном из своих особняков, написал в социальной сети X (бывший Twitter) экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. Кроме того...
25 января 2024
В США заявили о катастрофическом поражении Украины в зоне СВО
Киев терпит катастрофическое поражение. Об этом сообщил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети. «Конфликт на Украине заканчивается катастрофическим поражением для Киева и США», — отметил эксперт, добавив, что США совсем не понимают, как справляться с нынешними...
20 января 2024
В США заявили об истреблении украинской нации
Западные страны уничтожают Украину, истребляя её население, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. В соцсети Х он написал, что украинская нация, вероятно, мертва. Миллионы покинувших страну украинцев никогда не вернутся обратно, констатировал он. По словам полковника, за...
новость часа
19 января 2024
В США призвали поблагодарить Россию за невероятную сдержанность
Западной коалиции во главе с США стоит радоваться сдержанной реакции России на их провокации, заявил в интервью YouTube-каналу Daniel Davis/Deep Dive бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «США хотят Россию спровоцировать. Для нас хорошая новость, что русские говорят «нет...
18 января 2024
Макгрегор: действия Запада на Украине привели к росту влияния России в мире
Западная военная поддержка Украины не помогла в борьбе с Россией, а только привела к росту российского влияния в мире, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter). «Единственное, что мы сделали, это повысили престиж и влияние...
12 января 2024
В США предупредили о военной провокации на границе с Россией
США вооружают Финляндию, чтобы спровоцировать новый военный конфликт с Россией, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter). Он отметил, что финская сторона уже получили часть американского оружия и может согласиться на...
12 января 2024
Заявления Байдена сравнили с объявлением войны России
Заявление президента США Джозефа Байдена о том, что конфликт на Украине создаёт угрозу для НАТО, звучит так, как будто глава американского государства объявляет войну России, написал 8 января экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в соцсети Х (Twitter). «Если вы...
8 января 2024
В США посчитали Зеленского оторванным от реальности
Глава киевского режима Владимир Зеленский полностью оторван от реальности и не признаёт очевидную правду, заявил 7 января бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети Х (бывшая Twitter). «Вашингтон и люди, которые управляют нами, оторваны от реальности. Это касается и...
7 января 2024
В США предупредили о провокациях после размещения ракет в Финляндии
Размещение американских ракет в Финляндии может спровоцировать Россию на ответ, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Я предполагаю, что мы разместим там ракеты, если нам разрешат. Превратим Финляндию в магнит для атаки», —...
4 января 2024
Макгрегор назвал источник реальной угрозы безопасности США
Соединённые Штаты Америки вмешиваются в конфликты по всему миру, однако реальная угроза безопасности страны исходит изнутри. Об этом экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор написал на своей странице в социальной сети X. «Америка в одной минуте от полуночи. Угрозы, с которыми сталкивается эта...
1 января 2024
В США предсказали, откуда по Зеленскому могут нанести удар
Недовольство среди украинских военных действующей властью в стране достигло предела, коррумпированные офицеры могут нанести удар по правлению главы киевского режима Владимира Зеленского. К такому выводу пришёл бывший советник шефа Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Они все коррумпированы, и мы...
новость часа
23 декабря 2023
В США заявили, что Украина погибла в результате конфликта
Украина погибла в результате спровоцированного Североатлантическим альянсом и США конфликта с Россией, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в соцсети X. «Украинская нация фактически мертва, она находится в коматозном состоянии», — написал он. По его словам...
22 декабря 2023