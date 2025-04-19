Вашингтон, 19 апреля, 2025, 18:41 — ИА Регнум. Россия обладает достаточной мощью, чтобы воевать с США, но не хочет конфликта. Об этом 19 апреля заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Кадр из видео

«Давайте будем честны о России, у них есть силы, чтобы воевать с Соединенными Штатами», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).

Макгрегор при этом подчеркнул, что Россия не хочет воевать с США.

Как передавало ИА Регнум, американский журналист Такер Карлсон 9 апреля заявил, что США начали войну против России и проиграли в ней. По его мнению, Вашингтону нужно признать это и не переоценивать свои силы, но этого скорее всего не произойдет.

Политолог-американист Владимир Корнилов, комментируя слова Карлсона, напомнил, что журналист не раз обвинял предыдущую администрацию США в развязывании конфликта на Украине. Он также называл главу киевского режима Владимира Зеленского нелегитимным диктатором. А то, что команда президента США Дональда Трампа инициировала переговоры с Россией, свидетельствуют о том, что планы Вашингтона провалились.

Президент РФ Владимир Путин в марте 2024 года в очередной раз назвал бредом заявления, что Москва планирует воевать с НАТО. Он указал на то, что расходы США на оборону более чем в 10 раз превышают соответствующие затраты России.