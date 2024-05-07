Вашингтон, 7 мая, 2024, 17:03 — ИА Регнум. Военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) всё чаще бегут с передовой и сдаются в плен на глазах у российских бойцов. Об этом сообщил экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Большое количество украинских солдат делают одно из двух: они либо отказываются воевать и отступают на глазах у русских, либо сдаются в плен», — пояснил он.

Он пояснил, что в ВСУ много раненых военнослужащих, которых не могут эвакуировать из зоны боевых действий, поэтому многие принимают более разумное решение — сдаться. В этом случае украинские солдаты смогут выжить и получить необходимую медицинскую помощь, уточнил Макгрегор.

Также американский полковник в отставке предположил, что в дальнейшем будет ещё больше капитуляций украинских военнослужащих.

«Больше подразделений просто покинут поле боя, потому что они не могут иначе избежать смерти», — подытожил он.

Как передавало ИА Регнум, сегодня стало известно, что за последние сутки ВСУ только в Донецкой Народной Республике (ДНР) потеряли 395 военных.

По данным Министерства обороны России, ВСУ также потеряли танк «Абрамс», две боевые машины пехоты Bradley американского производства, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также четыре 122-мм гаубицы Д-30 в районах населённых пунктов Ленинское, Новокалиново, Семёновка и Соловьёво ДНР.

6 мая Минобороны информировало, что подразделения российской группировки войск «Запад» за сутки уничтожили в зоне проведения спецоперации до 120 бойцов ВСУ и два танка, включая немецкий Leopard.

Вместе с тем украинские войска не могут эвакуировать тяжелораненых бойцов с поля боя, так как у них фактически развалена медицинская служба. Дуглас Макгрегор сообщил, что ВСУ несут колоссальные потери на поле боя.

Макгрегор отметил, что положение раненых украинских бойцов стало таким отчаянным, что им приходится платить водителям эвакуационных машин, чтобы те доставили их до медпункта.