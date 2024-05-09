Вашингтон, 9 мая, 2024, 06:39 — ИА Регнум. Идея о выводе российских войск с Украины абсурдна, заявил бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

BMG-2048 Дуглас Макгрегор. Полковник армии США в отставке

«Представление о том, что тем или иным образом Россия всегда неправа и единственное, что она может сделать, — это совершить суицид и вывести свои войска из Украины, абсурдно», — написал он в соцсети Х.

Отставной полковник добавил, что никто в Москве не обращает или не будет обращать на это внимание.

Как сообщало ИА Регнум, 7 мая Дуглас Макгрегор заявил о бегстве украинских военнослужащих с передовой. ВСУ сдаются в плен на глазах у российских бойцов. Много раненых военнослужащих при сдаче в плен смогут выжить и получить необходимую медпомощь. В дальнейшем большинство подразделений покинут поле боля, иначе они не избегут смерти, предположил он.

Украинская армия по требованию Запада всеми силами пытается удержать фронт. Потери ВСУ из-за этого в апреле увеличились до 1 тысячи военнослужащих в сутки, заявили в Минобороны РФ. Российские войска продолжают взламывать оборону ВСУ. Подразделения противника пытаются закрепиться на отдельных рубежах, но под натиском ВС России вынуждены сдавать позиции.