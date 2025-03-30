Вашингтон, 30 марта, 2025, 05:11 — ИА Регнум. Президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу необходимо согласовать смену украинского руководства в лице Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор.

Сергей Корсун ИА Регнум Переговоры, Зеленский, Украина, Россия и США

«Если вы находитесь там, где Трамп — в Белом доме — или (Владимир. — Прим. ред.) Путин — в Кремле, — нужно прийти к необратимому заключению о том, что этого человека (Зеленского. — Прим. ред.) нужно убирать. В ином случае ничего не случится», — отметил Макгрегор в интервью YouTube-каналу Glenn Diesen.

По мнению эксперта, при Зеленском остатки Украины вместе с населением сгорят дотла, его заявления бессмысленны и возмутительны.

Как сообщало ИА Регнум, 8 марта бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что на Украине началась подготовка к госперевороту. Зеленского может сместить украинский экс-премьер Юлия Тимошенко, то есть стать спикером парламента с перспективой подняться до должности исполняющей обязанности президента. Килинкаров добавил, что у бывшего президента Украины Петра Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим) шансов нет, поэтому Тимошенко остаётся единственным вариантом.

Глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов считает, что у Зеленского началась истерика после российско-американских переговоров. По его мнению, лидер киевского режима злится на администрацию Трампа, которая решением о переговорах с РФ сразу сделала его «нелюбимым выкормышем» западных хозяев.