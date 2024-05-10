Вашингтон, 10 мая, 2024, 04:56 — ИА Регнум. Китайский лидер Си Цзиньпин, вероятно, пытался донести до европейских стран мнение президента России Владимира Путина о необходимости скорейшего завершения конфликта на Украине. Такое предположение высказал бывший советник главы Пентагона, полковник армии США Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

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Эксперт раскритиковал мнение о том, что китайский лидер якобы приехал в Европу с целью расколоть НАТО. По его словам, блок «развалится без какого-либо воздействия извне».

Макгрегор подчеркнул, что председатель Си Цзиньпин приехал с другой целью, прежде всего, он намеревался донести то, что говорит Владимир Путин.

«Он пытается донести правду: этот конфликт закончился. Хватит раздувать его пламя и подливать масло в огонь. Давайте покончим с этим и вернёмся к своим делам», — заявил Макгрегор.

Как сообщало ИА Регнум, во Франции Си Цзиньпин выступил против критики КНР за тесные связи с Россией. Он дал понять, что не собирается использовать своё влияние на Россию в украинском конфликте, несмотря на призывы европейских политиков, написала газета The New York Times.

Си Цзиньпин выступил за мирную конференцию по Украине, которая будет признана и Москвой, и Киевом. Китай не приветствует попытки использовать данный кризис для перекладывания ответственности на третьи страны, очернения их репутации и инициирования новой холодной войны. Конфликт не может быть решён иначе, чем через переговоры, добавил Си Цзиньпин, призвав все стороны к возобновлению диалога.