Вашингтон, 2 августа, 2024, 18:01 — ИА Регнум. Полёт самолётов России и Китая недалеко от Аляски можно расценивать как предупреждение президента РФ Владимира Путина. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom сообщил экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Макгрегор пояснил, что не стоит удивляться полётам российских и китайских самолётов рядом с Аляской, потому что президент России неоднократно предупреждал Запад о недопустимости захода на Украину. Это действие будет эквивалентно размещению Вооружённых сил России (ВС РФ) в Мексике.

«Если вы готовите враждебную нам армию, хотите разместить у наших границ ракеты и думаете, что мы ничего с этим не сделаем, то вы ошибаетесь», — объяснил Макгрегор в ходе прямого эфира позицию России.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июня экс-советник Пентагона отметил, что политики Запада полагают, что смогут противостоять России в случае войны. По его мнению, они исходят из странной предпосылки, что в случае нанесения ударов по РФ русские «разбегутся», однако в действительности ничего подобного не произойдёт. Кроме того, Макгрегор добавил, что военные запасы западных стран близки к исчерпанию, а мощности по производству боеприпасов и военного оборудования не хватает.

Ранее полковник в отставке заявил, что продолжение странами Запада поставок оружия Киеву может привести к войне Европы и России, к которой США не готовы.