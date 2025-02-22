Вашингтон, 22 февраля, 2025, 18:37 — ИА Регнум. Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского уже не имеют значения. Об этом 22 февраля написал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Global Look Press/Ukrainian Presidential Office/Keystone Press Agency

«Мы собираемся нормализовать отношения с Россией, и, честно говоря, что бы ни говорил Зеленский, это не имеет никакого значения», — оставил он пост в соцсети X (бывший Twitter).

Как сообщало ИА Регнум, 21 февраля президент США Дональд Трамп отметил, что Зеленский не так важен на встречах по мирному урегулированию украинского конфликта. По словам американского президента, до этого украинский политик плохо проявлял себя на других обсуждениях.

В последние дни отношения Украины и США накалились из-за резких высказываний Зеленского в сторону Трампа. Так, накануне встречи российской и американской делегаций в Саудовской Аравии Зеленский выступил с критикой Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности. Он также перенес свой визит в страну, посетовав, что его не пригласили на переговоры, прошедшие 18 февраля в Эр-Рияде.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что риторика Зеленского и других представителей украинской власти оставляет желать лучшего. По словам представителя Кремля, многие президенты, в адрес которых высказывался Зеленский, считают неприемлемой и недопустимой подобную риторику.