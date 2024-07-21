Вашингтон, 21 июля, 2024, 04:31 — ИА Регнум. В Белом доме должны раскрыть правду о покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа, поскольку в официальной версии много недостатков. Об этом 20 июля заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

u-f.ru Дуглас Макгрегор

«В правительственной версии покушения на убийство больше дыр, чем в ломтике швейцарского сыра. Пришло время услышать правду от администрации американского лидера Джо Байдена, какой бы неприглядной она ни была», — написал он в соцсети X.

Макгрегор отметил, что недостатки официальной трактовки побудили массовое распространение недостоверных сведений о покушении. В частности, по его словам, появилась неподтвержденная информация о том, что в Трампа могли стрелять сразу несколько человек.

Как сообщало ИА Регнум, покушение на Дональда Трампа — это часть сложной и многоходовой игры, в которую вовлечены почти все страны мира, считает политолог-американист Рафаэль Ордуханян. Эксперт уверен, что после этого инцидента Трамп стал абсолютным фаворитом в борьбе за пост президента США. Даже его оппоненты признают, что он вышел на финишную прямую. При этом он не исключил, что на Трампа может быть совершено повторное покушение. По мнению политолога, за покушением стоят спецслужбы, которые могли использовать человека «втёмную». Американист заявил, что в ближайшее время станет известно, кто именно занимался этим.

Нападение на Трампа произошло 13 июля на предвыборном митинге в городе Батлере в штате Пенсильвания. Спустя несколько минут после начала выступления политика раздались звуки выстрелов. Сотрудники Секретной службы вывели экс-президента в безопасное место. У Трампа было окровавлено ухо.

После этого президент США Джо Байден выступил со специальным обращением. Политик подчеркнул, что осуждает инцидент со стрельбой на митинге в Пенсильвании и любые проявления насилия в целом, а также выразил благодарность сотрудникам Секретной службы США, сопроводившим Трампа в безопасное место. Вместе с тем американский лидер отказался называть произошедшее покушением на Трампа.