Вашингтон, 2 июня, 2024, 06:53 — ИА Регнум. Германия постепенно отдаляется от союза с США и начинает развивать партнерство с Россией, написал 1 июня бывший советник Пентагона, отставной американский полковник Дуглас Макгрегор.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Такое сообщение он оставил на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter). По словам эксперта, ФРГ уже интеллектуально, психологически и стратегически продвигается в сторону РФ.

Макгрегор считает, что такой политический курс является единственным способом восстановить немецкую экономику. Полковник подчеркнул, что решающий раскол между Берлином и Вашингтоном произойдёт в ближайшие месяцы.

Как сообщало ИА Регнум, 30 ноября президент России Владимир Путин заявил, что немецкие граждане согласились с решением правительства Германии финансировать Украину из-за отсутствия суверенитета у ФРГ. Он добавил, что из-за этого немецкое общество смирилось и с ограничениями в поставках газа.

14 января издание Bild выпустило статью, в которой говорилось, что Германия готовится к вооружённому конфликту между НАТО и Россией, который, по предположению минобороны ФРГ, может вспыхнуть летом 2025 года. Наиболее вероятным местом гипотетического столкновения авторы публикации назвали Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью.

6 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в России хорошо относятся к Германии, однако власти ФРГ делают много ошибок. Он напомнил о утёкшем в Сеть телефонном разговоре немецких военных, рассуждавших о возможности нанести ракетный удар по Крымскому мосту.

По словам Пескова, эта ситуация запредельна. Он предположил, что немецкие власти не знают, что делают их военные. В ином случае, по мнению пресс-секретаря, и власти, и военные в ФРГ делают то, что может иметь очень тяжёлые последствия для всей Германии.