Вашингтон, 9 ноября, 2024, 07:21 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский, контактируя с избранным президентом США Дональдом Трампом, надеется склонить его к опасным и глупым действиям. Об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.

BMG-2048 Дуглас Макгрегор. Полковник армии США в отставке

«Когда закончится помощь Украине, настанет конец Зеленскому, поэтому он всячески пытается потешить эго президента Трампа», — отметил полковник.

По мнению Макгрегора, главе киевского режима сложно будет это сделать, так как Трамп — реалист и в своих решениях опирается на факты, а также истинное положение вещей.

Как сообщало ИА Регнум, 6 ноября после победы на выборах президента США Трамп заявил, что намерен не развязывать войны, а положить им конец. Также он неоднократно утверждал, что для разрешения российско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа.

По мнению главы движения «Другая Украина», экс-лидера запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, Зеленский решил примерить на себя «маску миротворца» после победы Трампа на выборах. Он просто хочет понравиться республиканцу. При этом в миротворчество киевского режима и коллективного Запада уже никто не верит, позиция Зеленского никого не волнует.

Некоторые европейские лидеры после победы Трампа на выборах президента США стали задумываться о мирном урегулировании украинского конфликта, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он отметил, что победа Трампа создаёт ситуацию, при которой Европа не сможет самостоятельно поддерживать ВСУ, это приведёт к необходимости переговоров.