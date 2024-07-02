Вашингтон, 2 июля, 2024, 05:04 — ИА Регнум. Бывший советник главы минобороны США полковник Дуглас Макгрегор призвал власти США отказаться от «мировой гегемонии», а также прекратить давить на страны, которые не поддерживают их политику, и безрассудно применять оружие. Об этом он заявил на YouTube-канале Deep Dive.

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«Нам нужно принять новый подход к миру. Мы будем применять оружие только в случае, если на нас кто-то нападёт. Нам не доверяют», — сказал Макгрегор.

Военный также подчеркнул, что США придётся отказаться от «мировой гегемонии», жить в реальном мире, а не в «фантазиях Вашингтона».

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин напрямую потребовал от американского коллеги Джо Байдена прекратить поставлять оружие ВСУ. Об этом глава государства сообщил во время проведения Петербургского международного экономического форума.

Ранее в США признавали, что поставка западной техники не поможет украинской армии. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что за 18 месяцев конфликта США вместе с Евросоюзом передали Киеву в общей сложности 200 млрд долларов, тысячи единиц бронетехники и другой военной техники. И это не помогло украинской стороне, ведь с каждым днём Россия освобождает всё больше территорий, оттесняя Украину на Запад.