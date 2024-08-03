Вашингтон, 3 августа, 2024, 23:13 — ИА Регнум. Большие потери и неразвитая работа по эвакуации раненых привели к критическому состоянию украинских войск. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил бывший советник Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

Иван Шилов ИА Регнум Потери ВСУ

По его словам, потери ВСУ остаются на уровне примерно от 1500 до 2000 солдат в день.

«Возможно, половина или больше из них убиты, помните, что украинские вооружённые силы не обладают на данный момент развитой системой эвакуации раненых, их больницы перегружены. Это ужасная ситуация», — пояснил отставной полковник.

По мнению Макгрегора, украинская нация откровенно вымирает, киевский режим находится на последнем издыхании, больше нет людей для оправки на фронт.

Как передавало ИА Регнум, 3 августа в Минобороны России заявили, что за сутки ВСУ потеряли на всех направлениях в зоне проведения спецоперации в общей сложности до 1975 военнослужащих. В период с 27 июля по 2 августа ВСУ лишились до 13 570 бойцов. Только в июле в ходе боевых действий армия Украины потеряла более 60,6 тыс. военнослужащих.

Вооружённые силы России прорвали крупные укрепления, возведённые ВСУ в Донбассе ещё в 2014 году, признал 3 августа британский эксперт Александр Меркурис. Российские войска продолжают наступать, ВСУ не в состоянии сдержать их, поскольку не хватает людей и техники, а у ВС РФ более чем достаточное количество и того и другого для продолжения наступления, констатировал аналитик.