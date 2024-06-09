Вашингтон, 9 июня, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Западные политики полагают, что смогут противостоять России в случае войны, поскольку исходят из странной предпосылки, что в случае нанесения ударов по РФ русские «разбегутся», заявил 9 июня бывший советник Пентагона, полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор.

Kay Nietfeld/Global Look Press

Ничего подобного в действительности не произойдёт, сказал эксперт в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

«Есть предположение, что мы ударим по русским и русские будут настолько напуганы и шокированы, что все разбегутся или что-то в этом роде. Я понятия не имею, что у людей на уме, но это не сработает», — заявил Макгрегор.

Военные запасы западных стран близки к исчерпанию, а мощности по производству боеприпасов и военного оборудования недостаточны, подчеркнул Макгрегор.

Западные страны зависимы от ограниченного числа портов и железнодорожных узлов, которые в случае начала полномасштабного столкновения могут быть быстро выведены из строя, отметил также эксперт.

И американская армия, и ВС европейских стран слабы, к тому же о сплочённости рядов НАТО сейчас не может быть и речи, добавил Макгрегор. Он призвал западных политиков избежать столкновения с Россией «любой ценой».

Как передавало ИА Регнум, 6 июня Макгрегор заявил, что президент России Владимир Путин напрямую потребовал от главы американского государства Джозефа Байдена прекратить поставлять оружие украинской армии.

Так он прокомментировал высказывания Путина о том, что Россия вправе поставить своё вооружение в регионы, откуда ожидаются чувствительные удары по странам, поставляющим оружие Украине. Называть регионы возможных поставок Россия не будет, отметил позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Западные политики отчего-то уверены, что Россия не будет использовать ядерное оружие, отмечал также Путин. Но при угрозе суверенитету страны РФ будет использовать все средства, в том числе и это, подчеркнул президент.