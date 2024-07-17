Вашингтон, 17 июля, 2024, 05:51 — ИА Регнум. Политики США создали для украинцев ад, и это необходимо прекратить. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона при экс-президенте Дональде Трампе полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

ИА Регнум Украина, дефолт

Выступающий регулярно против поддержки киевского режима и ВСУ, Макгрегор считает, что «украинцы живут в аду».

«Ад для них создал политический класс Вашингтона. Это должно закончиться», — написал полковник на своей странице в соцсети X.

Как сообщало ИА Регнум, Макгрегор призвал власти США отказаться от «мировой гегемонии», а также прекратить безрассудно применять оружие, давить на страны, которые не поддерживают их политику.

Оговорки президента США Джо Байдена на саммите НАТО в Вашингтоне являются верным признаком того, что ему пора немедленно покинуть свой пост. Такое заявление сделал 12 июля Дуглас Макгрегор.

Как пояснил офицер, люди, позволяющие работать Байдену, на самом деле используют пожилого человека, у которого явные проблемы со здоровьем, в своих корыстных политических целях.