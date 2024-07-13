Вашингтон, 13 июля, 2024, 07:44 — ИА Регнум. Оговорки президента США Джозефа Байдена на саммите НАТО в Вашингтоне являются верным признаком того, что политику пора немедленно покинуть свой пост. Такое заявление сделал 12 июля экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на YouTube-канале организации Our Country Our Choice.

BMG-2048 Дуглас Макгрегор. Полковник армии США в отставке

«Господин президент, я прошу вас ради нашей страны немедленно подать в отставку. Я знаю, что это сложное решение, но оно же и верное», — обратился Макгрегор к главе Белого дома.

Как пояснил офицер, люди, позволяющие работать Байдену, на самом деле используют пожилого человека, у которого явные проблемы со здоровьем, в своих корыстных политических целях. Макгрегор указал, что больной человек, возглавляющий Соединённые Штаты, является прямой угрозой безопасности страны. Полковник Макгрегор считает постоянные ошибки президента признаком неуклонного ухудшения его когнитивных навыков.

«Каждый день работы президента Байдена чреват еще большей угрозой для сохранности и стабильности нашего государства. Страна находится в опасности», — предупредил Макгрегор.

Кроме того, экс-советник Пентагона напомнил, что издевательства над пожилыми людьми преследуются по закону в нескольких штатах.

Ранее ИА Регнум сообщало, что страны ЕС начали искать контакты с бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом после того, как действующий американский лидер Байден перепутал в своей речи главу киевского режима Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

В свою очередь, редактор Telegraph Тони Дайвер указал, что оговорки в именах, которые допустил президент США Байден в ходе выступления на саммите НАТО, вызвали негодование у демократов. Дайвер предположил, что из-за ошибок Байдена ещё больше демократов откажутся поддерживать его в предвыборной гонке.

Ряд крупных спонсоров Демократической партии заморозили переводы пожертвований на сумму около $90 млн и потребовали от действующего президента США Байдена выйти из предвыборной гонки.