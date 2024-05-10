Вашингтон, 10 мая, 2024, 10:16 — ИА Регнум. Североатлантический альянс сейчас слаб, и после конфликта на Украине судьба НАТО может быть незавидной, заявил в эфире Judging Freedom экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

Иван Шилов ИА REGNUM

«НАТО не уцелеет после конфликта и пойдёт ко дну», — отметил он.

Североатлантический альянс сейчас «слаб как никогда» и пытается скрыть это, «бряцая оружием», считает Макгрегор. Россия это прекрасно понимает, заключил он.

Как передавало ИА Регнум, в конце апреля в Литве начались масштабные учения немецкой армии Grand Quadriga 2024. В манёврах задействовали свыше 3 тыс. военнослужащих бундесвера и 200 единиц военной техники, включая танки Leopard, БМП Puma и Boxer. Солдат и боевые машины перебросят на полигон Пабраде в Швенчёнском районе и полигон в Казлу-Руде. Учения завершатся в конце мая. Одновременно с этим в Литве проходят организованные США манёвры «Удар меча», совместные с Польшей полевые тактические учения Brave Griffin 24/II и крупные национальные учения «Гроза Перкунаса».

Ранее заместитель пресс-секретаря минобороны США Сабрина Сингх в ходе брифинга анонсировала начало противовоздушных и противоракетных учений Astral Knight — 2024, в которых примут участие около 5 тысяч военнослужащих из Соединённых Штатов, Великобритании, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии и более 50 самолётов и других летательных аппаратов. Сами учения стартовали 6 мая.

Итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что страны НАТО на предстоящем 9–11 июля саммите блока в Вашингтоне собираются объявить об отказе от идеи ввода войск на Украину. По мнению издания, одной из ключевых фраз, содержащихся в проекте документа, который будет одобрен саммитом НАТО, будет «никаких сапог на земле».

Генштаб ВС РФ по поручению президента Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-морского флота РФ. В ходе учений ВС России проведут мероприятия по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

Глава государства не раз подчёркивал, что у России нет никаких причин воевать со странами Североатлантического альянса. В частности, он отмечал, что у Москвы и стран НАТО нет никаких территориальных претензий друг к другу. Россия не хочет портить отношения, она заинтересована в развитии отношений.