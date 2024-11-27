Вашингтон, 27 ноября, 2024, 08:53 — ИА Регнум. Экс-советник Пентагона, отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор посоветовал телеведущему Себастьяну Горке, также являющемуся кандидатом на должность советника в администрации избранного президента США Дональда Трампа, не путать свои красноречивые высказывания с реальностью, после того как тот нелестно высказался о президенте России Владимире Путине. Он заявил об этом 26 ноября на YouTube-канале Judging Freedom.

© Ron Sachs — CNP/Global Look Press Себастьян Горка

В ходе беседы Макгрегору задали вопрос, вправе ли телеведущий говорить от имени Трампа и озвучивать якобы мысли избранного главы Белого дома, непристойным образом говоря о Путине и оскорбляя российского лидера.

Ранее Горка таким способом разыграл ситуацию, при которой Трамп разрешит украинский конфликт, заставив президента РФ пойти на переговоры. В ходе этого журналист заявил, что «либо переговоры будут сейчас, либо помощь, которую мы до сих пор оказывали Украине, будет выглядеть как пустяк». В ответ на такого рода пассажи эксперт посоветовал телеведущему следить за языком.

«Да он просто путает свой красноречивый соловьиный голос с реальностью», — сказал Макгрегор.

Бывший советник Пентагона отметил, что в США в последнее время стало модным переходить на личности и делать неконструктивные высказывание о Путине и России. По словам Макгрегора, такое поведения является контрпродуктивным и служит «только для самоутверждения».

Как сообщало ИА Регнум, Путин 7 ноября поздравил Трампа с переизбранием на пост президента США. Глава государства заявил, что не знает, какой будет политика нового американского лидера, однако он готов к ведению дискуссии с ним и не считает «зазорным» позвонить в Белый дом первым.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что сейчас сложно предположить, когда конкретно состоятся контакты Путина и Трампа. Представитель Кремля также напомнил, что президент РФ неоднократно подчёркивал свою готовность к переговорам по Украине.