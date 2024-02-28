Материалы с тегом «Артёмовск»
В ДНР идут бои на ближних подступах к Часову Яру
Российские военные ведут наступательные бои рядом с подконтрольным киевской армии городом Часов Яр, находящимся в 15 км от Артёмовска в Донецкой Народной Республике. По украинским боевикам бьёт артиллерия и авиация. Об этом «РИА Новости» рассказал советник главы республики Дениса Пушилина Ян Гагин...
28 февраля 2024
Под Артёмовском нашли крупный тайник с иностранным оружием
Тайник с иностранным оружием нашли в Артёмовском районе ДНР сотрудники ФСБ и Росгвардии. Об этом сообщили 5 февраля в ФСБ РФ. Уточняется, что тайник предназначался для украинских диверсионных групп. В схроне находились противотанковые гранатомёты производства Польши и Чехии, противотанковые и...
5 февраля 2024
ВСУ пытаются дымовыми снарядами мешать артиллеристам РФ под Артёмовском
Украинские бойцы применяют дымовые снаряды, чтобы противостоять натиску российских миномётчиков на артёмовском участке фронта и в целом сорвать работу артиллерии. Об этом командир подразделения 150-й гвардейской дивизии Южной группировки с позывным Ювелир рассказал «РИА Новости». По его словам, ВСУ...
4 февраля 2024
ВС России сорвали ротацию подразделений ВСУ в районе Артёмовска
Около города Артёмовска в ДНР сорвана очередная ротация подразделений ВСУ. Об этом 2 февраля сообщил пресс-служба Министерства обороны РФ. «В ходе воздушной разведки оператор БПЛА улан-удэнского отдельного гвардейского соединения ВДВ обнаружил группу пехоты ВСУ, направляющуюся в сторону передовых...
2 февраля 2024
В ВСУ признали крайнюю напряжённость ситуации под Артёмовском
Командующий сухопутными войсками украинской армии Александр Сырский посетил подразделения ВСУ на северском и артёмовском направлениях в зоне СВО. Об этом 23 января сообщило украинское издание «Обозреватель». «Генерал-полковник Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил...
23 января 2024
Российские военные заняли лучшие позиции на артёмовском направлении в ДНР
Военные российской группировки войск «Юг» заняли несколько более выгодных позиций на артёмовском участке фронта, увеличив, тем самым «серую зону» между своими позициями и позициями противника. О тактическом манёвре корреспонденту «РИА Новости» в зоне боевых действий рассказал командир группы...
новость часа
21 января 2024
Главком ВСУ Залужный допустил повторение сценария Артёмовска в Авдеевке ДНР
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный допустил, что через 2-3 месяца в Авдеевке, где продолжаются ожесточённые бои, может произойти тоже самое, что и в Артёмовске. Такое заявление он сделал на фоне потери украинскими войсками Марьинки в Донецкой Народной Республике. А контроль над Артёмовском...
26 декабря 2023
Спецназ «Ахмат» продвигается на артёмовском направлении
Чеченский спецназ «Ахмат» занимает высоты на артёмовском направлении в Донецкой Народной Республике, сопротивление киевских боевиков значительно снизилось после саммита НАТО. Об этом рассказал «РИА Новости» командир штурмового подразделения «Ахмата» с позывным Шустрый. По словам чеченского бойца...
19 декабря 2023
Десантники сорвали ротацию украинских боевиков к северу от Артёмовска
В Минобороны РФ сообщили, что расчёты реактивных систем залпового огня «Град» артиллерийских подразделений ВДВ сорвали ротацию киевских боевиков к северу от Артёмовска. Огнём была уничтожена группа пехоты ВСУ, тем самым сорвана ротация противника. Воздушная разведка выявила места с большим...
19 декабря 2023
Российские десантники штурмом овладели опорным пунктом ВСУ у Артёмовска
Российские десантники штурмом овладели укреплённым опорным пунктом ВСУ к северо-западу от города Артёмовска в ДНР. Об этом 18 декабря сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. «Штурмовые подразделения ивановских десантников из состава Южной группировки войск улучшили положение по переднему...
18 декабря 2023
Российский боец заявил, что ВСУ уклоняются от стрелковых боёв у Артёмовска
Украинские военные под Артёмовском в ДНР стараются избегать стрелковых боёв и часто сдаются в плен или отступают, сообщил один из командиров бригады «Север V» в составе добровольческого штурмового корпуса, действующей в районе города. «В стрелковый бой они [военные ВСУ] боятся вступать. Когда дело...
9 декабря 2023
Российские войска перешли в наступление в районе Артёмовска
Вооружённые силы РФ широким фронтом наступают в районе города Артёмовска в ДНР, российские военные вошли в село Богдановка. Об этом 8 декабря сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны». «Армия России вошла в Богдановку. На северном фланге Артёмовска российские войска широким...
8 декабря 2023
Российские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ под Артёмовском
Российские военные захватили опорный пункт Вооружённых сил Украины (ВСУ) на артёмовском направлении. Об этом 27 ноября сообщили в Минобороны России. Взводный опорный пункт с засевшим в нём подразделением украинских военнослужащих ивановские десантники обнаружили с помощью беспилотников. «По...
27 ноября 2023
Десантники ВС России поразили несколько опорных пунктов ВСУ под Артёмовском
Ивановские десантники-зенитчики поразили несколько опорных пунктов Вооружённых сил Украины в районе Артёмовска Донецкой Народной Республики. Об этом в среду, 15 ноября, сообщили в Министерстве обороны России. «На артёмовском направлении зенитной батареей установок ЗРУ-4 и С-60 уничтожены десятки...
15 ноября 2023
Артиллеристы уничтожили группу пехоты ВСУ недалеко от Артёмовска
В одном из населённых пунктов к северу от Артёмовска артиллеристы ВС РФ ликвидировали пехотную группу ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны. Воздушная разведка установила место, где было сосредоточено большое количество противника. Командный пункт гвардейского Костромского артиллерийского полка...
9 ноября 2023
Штурмовики ВДВ уничтожили технику и захватили опорник ВСУ под Артёмовском
Штурмовая группа Ивановского гвардейского соединения ВДВ ВС РФ уничтожила технику на опорном пункте украинской армии в районе Артёмовска. Десантники взяли опорный пункт и отразили контратаку. О результатах боевой операции сообщили в Минобороны РФ. Бойцы штурмовых групп с нескольких направлений...
7 ноября 2023
Артиллеристы ВДВ уничтожили командный пункт ВСУ под Артёмовском
Артиллеристы ВДВ уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ на артёмовском направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ. Отмечается, что личный состав гаубичного артиллерийского дивизиона одного из десантно-штурмовых соединений ВДВ уничтожил замаскированный командно-наблюдательный пункт ВСУ с...
6 ноября 2023
ВС России нанесли удар по горно-штурмовой бригаде ВСУ под Артёмовском
Артиллеристы российской Южной группировки войск, действующие под Артёмовском, нанесли удары по позициям 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ, расположенным возле посёлка Спорное. Видео 5 ноября распространила пресс-служба Министерства обороны. На кадрах, снятых с беспилотника, видно, как...
5 ноября 2023
Российские военные уничтожили пехоту ВСУ на подступах к Артёмовску
Военнослужащие Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения уничтожили украинских военных, пробиравшихся к Артёмовску. Об этом 22 октября сообщили в Министерстве обороны России. Несколько групп бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые двигались по лесопосадке к окраинам города...
новость часа
22 октября 2023
Минобороны показало кадры уничтожения полевого склада с боеприпасами ВСУ
Министерство обороны РФ показало кадры уничтожения полевого склада с боеприпасами ВСУ. Видео опубликовано 12 октября в Telegram-канале ведомства. «Артиллерия Южной группировки войск уничтожила полевой склад с боеприпасами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ», — говорится в сообщении...
12 октября 2023