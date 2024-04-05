Орехов, Запорожская область, 5 апреля, 2024, 10:50 — ИА Регнум. Украинская армия стремится сделать из города Орехова, находящегося на подконтрольной Киеву части Запорожской области, мощный укреплённый район, заявил 5 апреля сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Командование ВСУ в спешном порядке превращает город Орехов в мощный укрепрайон, некий вариант Авдеевки или Артёмовска, сооружая две линии обороны и стягивая туда войска, большое количество бронетехники и тяжёлых артиллерийских систем», — рассказал Рогов агентству «РИА Новости».

Он рассказал также, что освобождение Орехова от ВСУ откроет путь к городу Запорожье.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные освободили от ВСУ город Артёмовск в ДНР 20 мая 2023 года. Операция заняла 224 дня — с 8 октября 2022 года. Артёмовск был важным для снабжения ВСУ транспортным узлом.

Город Авдеевку в ДНР российские войска освободили 17 февраля 2024 года. При этом ВСУ потеряли более полутора тысяч военных.

Рогов 3 апреля сообщил о нанесении удара по ВСУ в районе села Новоданиловка юго-западнее Орехова. Двумя днями ранее, 1 апреля, Минобороны сообщило, что бронегруппа ВДВ разгромила опорный пункт ВСУ на ореховском участке в районе села Вербовое.