Москва, 19 декабря, 2023, 04:49 — ИА Регнум. В Минобороны РФ сообщили, что расчёты реактивных систем залпового огня «Град» артиллерийских подразделений ВДВ сорвали ротацию киевских боевиков к северу от Артёмовска.

Министерство обороны России Боевая работа расчетов РСЗО «Град»

Огнём была уничтожена группа пехоты ВСУ, тем самым сорвана ротация противника.

Воздушная разведка выявила места с большим скоплением личного состава киевских военных, и командный пункт гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского соединения ВДВ успешно выполнил операцию по ликвидации.

После этого десантники в безопасном районе перезарядили установку.

«Расчёты «Градов» наносят огневое поражение как днём, так и ночью, не оставляя противнику ни малейшего шанса на выживание и проведение ротации», — добавили в Минобороны.

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Как сообщало ИА Регнум, в зоне спецоперации бойцы российского спецназа уничтожили группу украинских боевиков на купянском направлении.

Спецназ применил автоматический гранатомёт на станке «Пламя». Для быстрого и незаметного передвижения по пересечённой местности бойцы использовали небольшой лёгкий автомобиль высокой проходимости. На месте военнослужащие подготовили выстрелы для установленного прямо на машине 30-миллиметрового гранатомёта и точными попаданиями поразили живую силу противника.

Младший сержант 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Сиротюк считает, что 2024 год станет самым страшным для Украины за время конфликта.

Сиротюк уверен, что украинская армия не сможет достичь каких-либо успехов без мобилизации всех пригодных к службе. Он также осудил тех украинцев, которые «прячутся в женских юбках», спасаясь от оправки на фронт.