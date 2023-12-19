Москва, 19 декабря, 2023, 05:49 — ИА Регнум. Чеченский спецназ «Ахмат» занимает высоты на артёмовском направлении в Донецкой Народной Республике, сопротивление киевских боевиков значительно снизилось после саммита НАТО. Об этом рассказал «РИА Новости» командир штурмового подразделения «Ахмата» с позывным Шустрый.

Иван Шилов ИА REGNUM Подразделения «Ахмата»

По словам чеченского бойца, их подразделения «потихоньку» продвигается, берёт высоты.

Шустрый показал съёмки, на которых идёт штурм позиций ВСУ, а также корректировка с дронов работы российской артиллерии, в том числе миномётных расчётов. Техника противника уничтожается с помощью ракетных комплексов «Корнет» и других установок.

Командир пояснил, что боевики пытались проявлять активность во время саммита НАТО, они «огрызались», заявляли, что у них контрнаступление.

«Сейчас уже силы поменялись намного. Нам осталось чуть-чуть пройти, одну дорогу — и обеспечение в сторону Клещеевки со стороны ВСУ вообще невозможно будет», — признал Шустрый.

Как сообщало ИА Регнум, в Минобороны РФ рассказали, что расчёты реактивных систем залпового огня «Град» артиллерийских подразделений ВДВ сорвали ротацию киевских боевиков к северу от Артёмовска.

В зоне спецоперации бойцы российского спецназа уничтожили группу украинских боевиков на купянском направлении.

Спецназ применил автоматический гранатомёт на станке «Пламя». Для быстрого и незаметного передвижения по пересечённой местности бойцы использовали небольшой лёгкий автомобиль высокой проходимости. На месте военнослужащие подготовили выстрелы для установленного прямо на машине 30-миллиметрового гранатомёта и точными попаданиями поразили живую силу противника.