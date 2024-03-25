Донецк, 25 марта, 2024, 09:52 — ИА Регнум. Российские войска продвигаются в районе города Часов Яр, что позволяет говорить о начале восстановительных работ в Артёмовске. Об этом глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Дмитрий Астрахань/ИЗВЕСТИЯ

«Освобождение населённого пункта Красное и продвижение наших подразделений в районе Часова Яра, конечно же, делает всё более близкой ту возможность, когда мы сможем в Артёмовске начать работы», — отметил Пушилин.

По его словам, противника постепенно отодвигают от Артёмовска, полностью освобождённого российскими войсками в мае 2023 года. Всё это время украинские силовики продолжали обстреливать город, поэтому не было возможности начать его восстановление, в том числе приступить к разминированию и разбору завалов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее офицер спецназа украинской армии Виталий Овчаренко заявил о постоянно ухудшающейся для ВСУ ситуации в Часовом Яре. В конце февраля советник главы ДНР Ян Гагин рассказал, что армия России ведёт наступательные действия в районе этого города, находящегося в 15 км от Артёмовска. Он уточнил, что в Часовом Яре находится существенная группировка украинской армии, однако у этих сил ограничены ресурсы.