Донецк, 21 января, 2024, 08:05 — ИА Регнум. Военные российской группировки войск «Юг» заняли несколько более выгодных позиций на артёмовском участке фронта, увеличив, тем самым «серую зону» между своими позициями и позициями противника. О тактическом манёвре корреспонденту «РИА Новости» в зоне боевых действий рассказал командир группы спецназа, выполняющий ряд задач на данном направлении.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

По словам бойца, он с сапёром проверили местность в поисках новых позиций.

«Посмотрим, где можно благоприятно новую позицию устроить, запасную или ложную, в том числе и для техники», — пояснил командир, добавив, что зачастую такие операции проводятся в темноте.

Как сказал спецназовец, противник будет отходить, а российские военные будут его «догонять, как обычно».

Как передавало ИА Регнум, наводчик-оператор танка ВС РФ рядовой Иван Семёнов успешно действовал в ходе наступательной операции на позиции ВСУ совместно с другими экипажами, вынудив к бегству украинских боевиков, сообщили в Минобороны.

В ходе боя противник потерял большое количество личного состава, в то время как российские мотострелки при поддержке танкистов штурмом овладели опорным пунктом ВСУ. Остатки боевиков сбежали с поля боя вглубь подконтрольных им территорий.

Заместитель командира взвода Вооружённых сил России из Бурятии Иван Калашников в одиночку выгнал 12 штурмовиков ВСУ. По словам российского военнослужащего, боевики ворвались в опорник российских войск, который обороняли шестеро солдат, трое из них получили ранения, ещё двое защищали фланги.