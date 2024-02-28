ДНР, 28 февраля, 2024, 06:00 — ИА Регнум. Российские военные ведут наступательные бои рядом с подконтрольным киевской армии городом Часов Яр, находящимся в 15 км от Артёмовска в Донецкой Народной Республике. По украинским боевикам бьёт артиллерия и авиация. Об этом «РИА Новости» рассказал советник главы республики Дениса Пушилина Ян Гагин.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

По словам Гагина, Часов Яр уже «в прямой видимости» российских бойцов. В этом месте группировка ВСУ существенная — в город бежали боевики из Артёмовска. Здесь они выстроили укрепления, однако ресурсы противника, по заверению советника, ограничены.

«Командование жонглирует резервами, разрываясь между участками фронта», — добавил Ян Гагин.

Как сообщало ИА Регнум, ВКС России ударили по пункту временной дислокации украинских войск в Часовом Яре термобарической бомбой ОДАБ, вес которой 1500 кг.

Снаряд попал в скопление боевиков в жилой застройке города.

13 февраля ВС РФ нанесли мощный ракетный удар по объекту размещения украинских военных в Часовом Яре. Были уничтожены до 100 боевиков.

В настоящий момент Соединённым Штатам и их западным союзникам остаётся лишь предотвратить развал ВСУ, учитывая территориальные, материальные и физические потери, особенно в отсутствие боеприпасов. Об этом заявили авторы в аналитической статье для газеты Politico.