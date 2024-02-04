ДНР, 4 февраля, 2024, 08:53 — ИА Регнум. Украинские бойцы применяют дымовые снаряды, чтобы противостоять натиску российских миномётчиков на артёмовском участке фронта и в целом сорвать работу артиллерии. Об этом командир подразделения 150-й гвардейской дивизии Южной группировки с позывным Ювелир рассказал «РИА Новости».

Станислав Красильников/РИА Новости

По его словам, ВСУ «дымят», чтобы помешать российским артиллеристам выполнить наводку. Дым противник также применял против миномётных расчётов.

«ВСУ не понимают, где мы стоим, у них не организована здесь контрбатарейная борьба, и они «дымили» большие площади, чтобы артиллерия [ВС РФ] не могла работать, не видела точные наводки», — рассказал командир.

Если дымовые снаряды прилетали на позиции, российские бойцы сразу же надевали противогазы, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что киевский режим восполняет потери под Артёмовском, перебрасывая туда неопытных мобилизованных граждан. Большинство из них призвали на службу только в январе. Каждый день из рядов ВСУ на участке в районе Клещеевки и Курдюмовки выбывает до роты бойцов, добавил он.