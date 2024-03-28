Луганск, 28 марта, 2024, 09:01 — ИА Регнум. Личные резервы командования сухопутных войск ВСУ перебрасываются к Часову Яру в ДНР для стабилизации линии боевого соприкосновения, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко 28 марта в Telegram-канале.

Edgar GutiÃ©rrez/Keystone Press Agency/Global Look Press

По информации его источников, в район этого города, расположенного в ДНР на 15 км западнее Артёмовска, стягиваются дополнительные украинские войска. Военные колонны идут почти круглые сутки. В обратном направлении они движутся уже с разбитой техникой и «грузом 200» — уничтоженной живой силой.

«Вооружение, военная техника и личный состав перебрасывается с тыловых зон, также задействуются личные резервы командования сухопутных войск», — написал Марочко.

Как сообщало ИА Регнум, накануне Марочко заявил, что восточная окраина города Часова Яра перешла под огневой контроль российской армии. Ранее он рассказал о проблемах с обороной и личным составом, возникших у украинских войск возле Часова Яра из-за значительных потерь на донецком направлении. По его информации, в рядах ВСУ наблюдается паника. Украинские бойцы самовольно оставили позиции юго-восточнее Часова Яра, оголив участок линии боевого соприкосновения протяжённостью около 300 метров.

По данным Минобороны на 27 марта, российские подразделения заняли более выгодные рубежи на донецком направлении и нанесли поражение противнику у сёл Зализнянское, Богдановка, Клещеевка и Андреевка, города Часова Яра в ДНР. Украинские войска за сутки потеряли здесь до 220 бойцов.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что продвижение ВС РФ в районе Часова Яра приближает момент, когда можно будет говорить о начале восстановительных работ в Артёмовске.