ДНР, 5 февраля, 2024, 09:01 — ИА Регнум. Тайник с иностранным оружием нашли в Артёмовском районе в ДНР сотрудники ФСБ и Росгвардии. Об этом сообщили 5 февраля в ФСБ РФ.

Кадр из видео

Уточняется, что тайник предназначался для украинских диверсионных групп. В схроне находились противотанковые гранатомёты производства Польши и Чехии, противотанковые и противопехотные мины, взрыватели.

Тайник уничтожили, так как сапёры выявили признаки его минирования.

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Как сообщало ИА Регнум, в декабре сотрудники ФСБ нашли на территории ДНР в Волновахском районе тайник с секретной документаций СБУ. В тайнике находились документы с информацией о людях, участвующих в деятельности СБУ.

В Белоруссии в январе задержали гражданина Украины, который, по заданию СБУ, переправлял на белорусскую территорию оружие, дроны и взрывчатку. Он прятал оружие в тайниках в лесу.