Киев, 23 января, 2024, 08:11 — ИА Регнум. Командующий сухопутными войсками украинской армии Александр Сырский посетил подразделения ВСУ на северском и артёмовском направлениях в зоне СВО. Об этом 23 января сообщило украинское издание «Обозреватель».

Иван Шилов ИА Регнум

«Генерал-полковник Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины, посетил бригады на северском и артёмовском направлениях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в украинских войсках назвали напряжённой обстановку на этих направлениях линии боевого соприкосновения.

Позднее в этот же день Сырский в Telegram-канале признал проблемы ВСУ на этом участке фронта.

«Обстановка остаётся крайне напряжённой и характеризуется интенсивным применением противником огня артиллерии, миномётов, ударных дронов и ведением штурмовых действий», — посетовал он.

Как сообщало ИА Регнум, 18 января подразделения российских Воздушно-десантных войск взяли опорный пункт ВСУ к северо-западу от города Артёмовска. Кроме того, на донецком направлении десантники вскрыли основные огневые точки и укрытия противника со скоплениями живой силы.

Глава ДНР Денис Пушилин 6 января назвал главной задачей безопасности полное освобождение территории региона. Он также назвал знаковым освобождение в 2023 году Артёмовска, Соледара и Марьинки.