Луганск, 27 марта, 2024, 09:48 — ИА Регнум. Восточная окраина города Часов Яр в ДНР перешла под огневой контроль российской армии, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко 27 марта в Telegram-канале.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

По информации его источников, российские войска в ходе освободительных действий заняли более выгодные рубежи и позиции, что позволило взять под огневой контроль восточную окраину города. В прямой видимости ВС РФ оказалась часть позиций противника, наблюдать за его действиями можно без оптических приборов.

«Данный факт значительно затруднил украинскому командованию снабжение и обеспечение передовых позиций, а также ведение боевых действий», — написал Марочко.

Часов Яр находится в 15 км к западу от Артёмовска.

Как сообщало ИА Регнум, накануне Марочко рассказал о проблемах с обороной и личным составом, возникших у украинских войск возле Часова Яра из-за значительных потерь на донецком направлении. По его информации, в рядах ВСУ наблюдается паника. Украинские бойцы самовольно оставили позиции юго-восточнее Часова Яра, оголив участок линии боевого соприкосновения протяжённостью около 300 метров.