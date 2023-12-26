Киев, 26 декабря, 2023, 20:28 — ИА Регнум. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный допустил, что через 2-3 месяца в Авдеевке, где продолжаются ожесточённые бои, может произойти тоже самое, что и в Артёмовске. Такое заявление он сделал на фоне потери украинскими войсками Марьинки в Донецкой Народной Республике. А контроль над Артёмовском военнослужащие ВС РФ установили еще в мае этого года.

Иван Шилов ИА Регнум

«Нам дорог каждый клочок земли, будем оборонять ровно столько, сколько будет сил. Если сил недостаточно — сохраняем людей, а потом отвоюем», — процитировало Залужного издание «Страна. UA».

При этом главком призвал общество и СМИ не устраивать вокруг Авдеевки громких заявлений и шоу.

«Ведение военных действий подчиняется своим законам, которые не зависят от того, понравится ли это депутатам или журналистам», — пояснил Залужный.

Как сообщило ИА Регнум, министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о взятии Марьинки 25 декабря. День спустя потерю населенного пункта признал и Залужный. Он сказал, что такого города больше нет и военные Украины покинули его.

В СПЧ объяснили, почему Залужный не скорбит о потере Марьинки. Утрата этого города и последующая возможная потеря Авдеевки сожаления как у Залужного, так и у ВСУ не вызывает, поскольку это — не украинская земля, считает член Совета по правам человека при президенте и главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова.