ВС России сорвали ротацию подразделений ВСУ в районе Артёмовска
Минобороны: ВС России сорвали ротацию подразделений ВСУ в районе Артёмовска
Москва, 2 февраля, 2024, 11:50 — ИА Регнум. Около города Артёмовска в ДНР сорвана очередная ротация подразделений ВСУ. Об этом 2 февраля сообщил пресс-служба Министерства обороны РФ.
«В ходе воздушной разведки оператор БПЛА улан-удэнского отдельного гвардейского соединения ВДВ обнаружил группу пехоты ВСУ, направляющуюся в сторону передовых позиций», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате сброса боеприпасов живая сила противника была уничтожена.
Как передавало ИА Регнум, 31 января Минобороны показало кадры штурма десантниками позиций ВСУ в районе Артёмовска в ДНР. В ходе воздушной разведки десантники вскрыли основные огневые точки и укрытия противника со скоплением пехоты. После работы артиллерии десантники с нескольких направлений под прикрытием бронетехники овладели позициями ВСУ. После занятия вражеского опорного пункта штурмовые группы провели его полную зачистку.
Ранее российские десантники при поддержке артиллерии штурмом овладели опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артёмовска. Они десантировались с БМД-2 и с нескольких направлений под прикрытием бронетехники стремительно овладели позициями ВСУ, уничтожая противника огнём из всех видов стрелкового оружия, гранатомётов и ручными осколочными гранатами.