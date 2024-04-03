ДНР, 3 апреля, 2024, 09:08 — ИА Регнум. Военные из диверсионно-штурмовой бригады «Невский» Южной группировки российских войск захватили опорный пункт украинской армии на артёмовском направлении в зоне проведения спецоперации. Об этом 3 апреля рассказали журналистам в Министерстве обороны.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Военнослужащие добровольческой диверсионно-штурмовой бригады «Невский» и подразделения 2-го армейского корпуса группировки войск «Юг» успешно выполнили боевую задачу по захвату опорного пункта ВСУ на артёмовском направлении специальной военной операции», — проинформировали в военном ведомстве.

Отмечается, что атаку российских штурмовиков поддержали экипажи реактивных систем залпового огня «Град» и танков из состава группировки.

В Минобороны уточнили, что украинские бойцы оказались не готовы к массированной артподготовке и не смогли предугадать тщательно спланированный манёвр российских штурмовых групп, в результате чего сдались в плен, потеряв перед этим десятки единиц техники и живой силы.

Как передавало ИА Регнум, 1 апреля Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что армия России продвигается в направлении города Часова Яра на артёмовском направлении. Отмечалось, что, по данным украинских ресурсов, российским войскам осталось пройти 650 метров до города.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский 2 апреля заявил, что Часов Яр на артёмовском направлении, являвшийся с 2014 года важным логистическим хабом ВСУ, начал терять для них стратегическое значение после взятия армией России под огневой контроль ведущих в город дорог. По его словам, из-за этого у украинских войск возникли крайне серьёзные проблемы.