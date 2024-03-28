Лондон, 28 марта, 2024, 14:42 — ИА Регнум. Россия завладела инициативой в зоне боевых действий из-за провального контрнаступления ВСУ летом 2023 года, дефицита у противника боеприпасов и живой силы, а также отсутствия оборонительных рубежей. Об этом пишет газета Financial Times.

Станислав Красильников/РИА Новости

Издание отмечает, что критически важные ресурсы Киева перед контрнаступлением оказались истощены из-за долгих боёв за Артёмовск. Об этом говорят и военные эксперты, и украинские бойцы.

«Эта неудача, наряду с острой нехваткой боеприпасов и живой силы, а также отсутствием многоуровневых оборонительных линий, теперь позволила (российской) армии завладеть инициативой», — говорится в статье.

Отмечено также, что у ВСУ не было надёжных оборонительных линий. В том числе поэтому подразделения ВС РФ уверенно продвигались вперёд и брали под контроль участки вдоль линии фронта.

Как сообщало ИА Регнум, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что застой ВСУ на фоне дефицита ресурсов заметен по всей линии фронта. Он отметил, что армия находится в стагнации, ей не хватает возможностей и ресурсов для «эффективных наступательных действий».

Украинской армии нужны новые бойцы, так как десятки тысяч ранены, а оставшиеся почти не в состоянии сражаться, отмечает американское издание Wall Street Journal. В статье говорится, что украинские подразделения на передовой истощены в условиях политической нестабильности. Поставки снарядов из США задерживаются, поэтому боеприпасов не хватает.

Президент РФ Владимир Путин 27 марта в ходе общения с военными лётчиками в Тверской области заявил, что предполагаемые поставки ВСУ американских истребителей F-16 не изменят ситуацию на поле боя. Они будут нещадно уничтожаться, как и другая западная техника ВСУ, подчеркнул он.