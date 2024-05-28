ДНР, 28 мая, 2024, 09:07 — ИА Регнум. Расположение Часова Яра в ДНР осложняет продвижение Вооружённых сил России, поэтому сражение за город, вероятнее всего, будет ожесточённым и сравнимым с боями за Артёмовск. Такое мнение 28 мая высказал заместитель командира отряда «Байкал» бригады имени святого Георгия с позывным Дон Рос.

РИА Новости

«Я прошёл «бахмутскую мясорубку» (битву за Артёмовск. — Прим. ред.). Скажу прямо: в Часовом Яре нас будут встречать горячо. Город на возвышенности — это усложняет продвижение», — процитировала его слова Lenta.ru.

Замкомандира отряда также отметил, что, хотя Часов Яр и меньше Артёмовска, российским военным, по его мнению, от этого вряд ли будет легче.

Город Часов Яр находится на господствующей высоте и имеет важное оперативно-стратегическое значение. После его освобождения для российских войск откроется путь к самой крупной агломерации в ДНР под контролем ВСУ — Славянско-Краматорской и к Константиновке.

Как сообщало ИА Регнум, 23 мая российские военные уничтожили гусеничного робота ВСУ в районе Часова Яра, сорвав эвакуацию раненых и доставку боеприпасов. Они также накрыли огнём группу пехоты украинской армии, укрывающуюся в полуразрушенных зданиях.

В силовых структурах ДНР 20 мая рассказали о практически полном уничтожении группировки украинской армии на востоке Часова Яра. После этого часть города оказалась в «серой зоне».