Москва, 18 декабря, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Российские десантники штурмом овладели укреплённым опорным пунктом ВСУ к северо-западу от города Артёмовска в ДНР. Об этом 18 декабря сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Кадр из видео

«Штурмовые подразделения ивановских десантников из состава «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю на донецком направлении», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что разведчики ВДВ вскрыли систему обороны и основные огневые средства ВСУ, а артиллеристы подавили их огневые позиции и уничтожили вскрытые пункты управления. После этого десантники пошли на штурм с нескольких направлений. Операторы беспилотников сопровождали штурмующие подразделения.

После того, как штурмовые группы овладели опорным пунктом, противник бежал, бросив раненых и убитых. Часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен.

Как сообщало ИА Регнум, украинские военные под Артёмовском стараются избегать стрелковых боёв и часто сдаются в плен или отступают, сообщил один из командиров российской бригады «Север V» в составе добровольческого штурмового корпуса, действующей в районе города. По его словам, на их участке украинские военные периодически сдаются, но, как правило, уже в ходе боя, когда понимают, что шансов у них нет.