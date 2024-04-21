Ситуация с паводками в российских регионах
Путин на неделе проведёт совещание по паводкам и посетит съезд РСПП
На следующей неделе президент России Владимир Путин посетит пленарное заседание съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, сообщил 21 апреля журналист Павел Зарубин в Telegram-канале. Кроме того, на неделе президент проведёт совещания по ситуации с паводком. Также планируется...
21 апреля 2024
В Тюменской области перекрыли участок автомобильной дороги из-за паводка
Из-за разлива паводковых вод в Тюменской области перекрыли участок автомобильной дороги Ишим — Маслянский. Об этом 21 апреля сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД. «Внимание! С 8-го по 46-й км автодороги Ишим — Маслянский — Сладково в Ишимском районе ограничено движение транспорта в...
21 апреля 2024
Более 5,5 тыс. домов остаются подтоплеными в Курганской области
В Курганской области возросло количество подтопленных в результате паводка домов. По данным пресс-центра ГУ МЧС России по региону, на 21 апреля их число превысило 5,5 тысячи. «По состоянию на утро 21 апреля, остаются подтопленными в восьми муниципальных образованиях в 37 населённых пунктах 2176...
21 апреля 2024
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области поднялся почти на 1,5 метра
Уровень воды в реке Ишим в районе одноимённого города в Тюменской области к утру 21 апреля составил 1051 сантиметр. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе регионального правительства. Согласно приведённым данным, по состоянию на 08:00 по местному времени (06:00 мск) уровень воды в реке Ишим...
21 апреля 2024
В Кургане стабилизировался и пошёл на спад уровень воды
Уровень воды стабилизировался и начал спадать в Кургане. Об этом 21 апреля сообщил в Telegram-канале губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Вода в Кургане стабилизировалась и потихоньку пошла на спад. Это не повод расслабиться, так как сейчас основная задача здесь — держать дамбу до снижения...
21 апреля 2024
Уровень воды в реке Томь в Новокузнецке достиг опасной отметки
Уровень воды в реке Томь в районе Новокузнецка в Кемеровской области поднялся до 630 сантиметров, достигнув опасного уровня. Об этом в воскресенье, 21 марта, сообщил глава города Сергей Кузнецов в своём Telegram-канале. Отмечается, что уровень воды в реке Томь в районе Новокузнецка за ночь 21...
новость часа
21 апреля 2024
Жителей домов у дамбы в Кургане срочно эвакуируют из-за угрозы подтопления
Жителей домов, расположенных у дамбы в Кургане, срочно эвакуируют из-за угрозы подтопления, сообщила 20 апреля администрация города. «Вниманию жителей домов, прилегающих к дамбе в районе Кировского моста! Возникла угроза подтопления. Проводится эвакуация», — призвали власти. Жителей призвали...
20 апреля 2024
Количество подтопленных домов в Курганской области выросло почти до 2 тыс.
Количество подтопленных в результате разлива паводковых вод жилых домов в Курганской области возросло почти до двух тысяч. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе МЧС. «На территории Курганской области подтопленными остаются в 29 населённых пунктах: 1989 жилых домов, 3380 дачных домов, пять...
20 апреля 2024
Паводковые воды ушли из 75,5% домов в Орске
Разлившаяся в результате паводка вода ушла из 75,5% домов в пострадавшем от стихийного бедствия Орске. Об этом 20 апреля сообщил мэр города Василий Козупица в Telegram-канале. «Из 75,5% домов, пострадавших от паводка, вода ушла. За сутки освободилось ещё 347 домовладений», — написал градоначальник...
20 апреля 2024
Паводок размыл временную насыпь у посёлка под Ишимом
Паводковые воды размыли временную насыпь около посёлка Плодопитомник в районе города Ишим в Тюменской области. Об этом 20 апреля сообщил губернатор региона Александр Моор в Telegram-канале. «В Ишимском районе у посёлка Плодопитомник (находится на границе с городом Ишим) размыло временную насыпь»...
20 апреля 2024
Уровень воды в реке Ишим достиг критериев «опасного явления»
Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области к утру 20 апреля достиг критериев «опасного явления». Об этом в субботу сообщили в администрации города Ишим. «Уровень воды в реке Ишим у города Ишима достиг критериев опасного явления «половодье». 20 апреля на 2 часа местного времени уровень (воды...
новость часа
20 апреля 2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана установился на уровне 1013 см
Уровень воды в реке Тобол у Кургана установился на уровне 1013 см, сообщило 20 апреля правительство Курганской области. «По данным гидропоста на 04:00 [02:00 мск] на 20 апреля уровень Тобола в районе Кургана составляет 1013 см», — написала пресс-служба. Отмечается, что дамба в районе микрорайона...
20 апреля 2024
Побит рекорд 1947 года. Тюменской области угрожает большая вода
В Тюменской области укрепляются старые дамбы и возводятся новые — вода в реке Ишим продолжает подниматься. В регионе еще 8 апреля ввели режим ЧС. Уже побит рекорд паводка 1947 года, при этом вода продолжает прибывать. «Мы столкнулись с масштабным паводком, такого уровня воды не было с 1947 года...
19 апреля 2024
Срочную эвакуацию объявили в пяти населённых пунктах Тюменской области
В пяти населённых пунктах Ишимского района в Тюменской области объявили срочную эвакуацию, сообщили 19 апреля власти района. «Жители Синицина, Симанова, Детский Дом, Д. Отдыха, Д. Санаторий. Опасность затопления», — сообщили в администрации Ишимского муниципального района в Telegram-канале. Жителей...
19 апреля 2024
В Кургане полностью затопило почти километр набережной реки Тобол
Почти километр набережной реки Тобол в центре Кургана полностью ушёл под воду в результате паводка. «Участок набережной примерно в один километр от улицы Ленина до улицы Томина оказался практически скрыт под водой», — сообщило «РИА Новости». Отмечается, что вода из реки затопила лавочки и фонари на...
19 апреля 2024
Уровень воды в реке Тобол у Кургана превысил 10 метров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос за прошедшие сутки на 38 см и составил 1008 см, сообщили в правительстве Курганской области. «По данным гидропоста на 08:00 [06:00 мск], на 19 апреля он составляет 1008 см», — сообщается в официальном Telegram-канале. Отмечается, что уровень воды в городе...
19 апреля 2024
Жителей 21 населённого пункта Курганской области призвали эвакуироваться
Вода заходит в 13 населённых пунктов Белозёрского муниципального округа Курганской области, ещё восемь населённых пунктов оказались в зоне риска подтопления. Об этом в четверг, 18 апреля, сообщили в пресс-службе правительства региона. «Уважаемые жители Белозёрского округа! Вода уже заходит в наши...
19 апреля 2024
В Кургане уровень воды в реке Тобол достиг отметки 10 метров
Уровень воды в реке Тобол в Кургане поднялся до отметки 10 м, сообщило вечером 18 апреля МЧС России в Telegram-канале. «В микрорайоне Вороновка на участке дамбы проявляются протечки и отслоения», — говорится в сообщении. Ведомство отметило, что более 100 спасателей работают над укреплением берегов...
18 апреля 2024
«Молимся, чтобы не прорвало»: полметра дамбы отделяют Курган от потопа
Сын жительницы Кургана Наты Мерригамовой работает в МЧС, вторую неделю вывозит местных жителей из затопленных домов. Вода продолжает подходить: пик паводка прогнозируют на 20 апреля. Эмчеэсовцы трудятся и не спят по двое суток кряду, рассказывает женщина ИА Регнум. «Спасают людей, кто не успел...
18 апреля 2024
С начала паводка в Оренбужье эвакуировали свыше 16,5 тыс. человек
В Оренбургской области с начала паводка эвакуировали более 16 500 человек, в числе которых более 4,6 тысячи детей. Об этом 18 апреля сообщили в пресс-службе МЧС России. При этом в Оренбурге в зоне подтопления остаются свыше 6500 домов и 11 200 приусадебных участков. Спасатели МЧС России откачивают...
18 апреля 2024