Москва, 29 мая, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером обсудил восстановление региона после паводков. Об этом 29 мая сообщила пресс-служба Кремля.

Максим Богодвид/РИА Новости

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«Начнём с самого острого — с паводков. Знаю, что работа у вас там идёт», — сказал он.

Глава государства отметил, что при этом есть один достаточно острый вопрос, связанный с детским отдыхом, так как во время паводка пострадало много детских оздоровительных учреждений.

Президент также попросил губенатора региона не затягивать с восстановлением региона после стихийного бедствия, предложив сразу сообщать ему в случае, если будут вопросы на уровне правительства.

Как передавало ИА Регнум, 24 мая пресс-служба правительства России сообщила, что пострадавшей от паводков Оренбургской области направили дополнительные средства в размере 5 млрд рублей. Эти средства предназначены для восстановления объектов жилищно-коммунального хозяйства и капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Президент 22 мая дал поручения по ликвидации последствий подтоплений в Курганской, Оренбургской и Тюменской областях, которые предусматривают поддержку из федерального бюджета. В числе прочего Путин предложил отгулы и отпуска пострадавшим от паводков, чтобы они могли восстановить приемлемые условия для жизни.

Глава МЧС Александр Куренков 18 мая рассказал, что в Оренбургской области пострадавшим от паводков выплатили почти 7 млрд рублей. Всего было принято более 540 тыс. заявлений.

Власти Оренбургской области 27 апреля сообщили, что после паводка специалисты признали 1745 домов подлежащими сносу после затопления. Также капитальный ремонт потребуется 3201 жилому дому и ещё 61 дом признали пригодным для проживания.