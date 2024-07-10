Москва, 10 июля, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 10 июля в ходе совещания с членами правительства поручил министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину проследить за тем, чтобы жителей, пострадавших от паводков, обеспечили жильём до наступления зимы.

РИА Новости/Алексей Мальгавко

Глава государства поинтересовался, как идут работы в Орске Оренбургской области. Регион сильно пострадал от разлива рек этой весной. Министр сообщил о строительстве в городе новых квартир и ремонте частных домов. Жильцам на время работ компенсируют аренду жилья.

«Внимательно следите, пожалуйста, за тем, что там происходит, сопровождайте это административно обязательно, нужно, нужно помочь там на месте», — поручил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 22 мая пресс-служба Кремля опубликовала поручения Путина по ликвидации последствий паводков в Курганской, Оренбургской и Тюменской областях. Он распорядился выделить для этих регионов поддержку из федерального бюджета. Кроме того, глава государства рекомендовал предоставлять отгулы и отпуска пострадавшим от паводков для восстановления приемлемых условий для жизни.

Правительство России выделило пострадавшим жителям Оренбургской и Курганской областей 5 млрд рублей и 4 млрд рублей соответственно. Деньги направили на выплаты, на ремонт повреждённого или приобретение нового жилья, а также на реконструкцию объектов здравоохранения, образования и социальной сферы.

Во время весенних паводков, от которых пострадали ряд российских регионов, в Орске прорвало защитную дамбу, вода залила часть города. 5 июля стало известно, что мэр Орска Василий Козупица подал в отставку. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер удовлетворил прошение.