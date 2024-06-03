Москва, 3 июня, 2024, 19:42 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 4,8 млрд рублей на выплаты жителям Оренбургской области после паводков.

Максим Богодвид / РИА Новости

«Выделить в 2024 году Минстрою России на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены и повреждены в результате чрезвычайной ситуации, обусловленной весенним паводком на территории Оренбургской области, бюджетные ассигнования в размере 4 823 827,47 тысячи рублей», — говорится в распоряжении, размещённом на портале официального опубликования правовых актов.

Как передавало ИА Регнум, 29 мая президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером обсудил восстановление региона после паводков. Глава государства попросил главу региона не затягивать с восстановлением области после стихийного бедствия, предложив сразу сообщать ему в случае, если будут вопросы на уровне правительства.

24 мая пресс-служба правительства России сообщила, что пострадавшей от паводков Оренбургской области направили дополнительные средства в размере 5 млрд рублей. Эти средства предназначены для восстановления объектов жилищно-коммунального хозяйства и капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Глава МЧС Александр Куренков 18 мая рассказал, что в Оренбургской области пострадавшим от паводков выплатили почти 7 млрд рублей. Всего было принято более 540 тыс. заявлений.

Власти Оренбургской области 27 апреля сообщили, что после паводка специалисты признали 1745 домов подлежащими сносу после затопления. Также капитальный ремонт потребуется 3201 жилому дому и ещё 61 дом признали пригодным для проживания.