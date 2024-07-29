Москва, 29 июля, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Вопросы, связанные с прорывом дамб в разных регионах, находятся в ведении местных властей и правительства России. Об этом заявил 29 июля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Это больше вопрос региональных властей и соответствующих ведомств, то есть больше вопрос правительства», — ответил Песков на просьбу прокомментировать аварию на шлюзах Беломорканала и недавние ЧП в Челябинской области.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июля в Сегежском районе Карелии вода разрушила временную насыпь между двумя шлюзами на Беломорско-Балтийском канале. Прорыв временной перемычки произошёл на территории посёлка Надвоицы, где проживает около 6 тыс. человек, в районе ввели режим чрезвычайной ситуации.

В результате ЧП погиб один человек. Ещё семерых пострадавших, в том числе троих детей, удалось спасти. Пока неизвестна судьба двух женщин. В зоне подтопления разрушены три дома. СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ.

По информации источника, на устройство и разборку перемычки на Беломорканале потратили 330 млн рублей, а общая стоимость реконструкции составила почти 2,5 млрд. рублей. За несколько дней до трагедии подрядчик отчитался о выполнении работ на 80%.

В Челябинской области на фоне обильных осадков 26 июля прорвало дамбу на Киалимском водохранилище, подтопило посёлок Киолим. Власти приняли решение о превентивной эвакуации трёх населённых пунктов ниже по течению реки Киалим, в Карабашском округе объявили режим чрезвычайной ситуации.